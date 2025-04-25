Почему картофель надо есть остывшим

Температура влияет на крахмал, содержащийся в корнеплоде

Картофель — один из самых популярных и универсальных продуктов питания на столах россиян. Кто из нас не любит отварную молодую картошечку с зеленью, не говоря уже о жареной? Да и вообще блюд из картофеля существует множество, об этом мы знаем еще из популярного советского фильма. А знаете ли вы, что для здоровья полезнее есть остывший картофель?

Когда картофель варится и затем остывает, часть крахмала в нем превращается в резистентный крахмал. Этот тип крахмала не переваривается в тонком кишечнике и идет в толстую кишку, где служит пищей для полезных бактерий. Это способствует улучшению здоровья кишечника, увеличивает чувство сытости и позволяет помочь в контроле уровня сахара в крови.

«Горячий картофель имеет высокий гликемический индекс (ГИ), что означает, что он быстро повышает уровень сахара в крови. Остывший картофель, благодаря увеличению содержания резистентного крахмала, имеет более низкий ГИ. Это делает его более подходящим для людей, следящих за уровнем глюкозы, что особенно актуально при сахарном диабете», — сообщают диетологи.

Здоровая кишечная микрофлора и сниженный ГИ позволяют нам не переедать и держать вес под контролем.