Мозг создает новые нейронные связи на протяжении всей жизни человека

Поэтому заниматься собственным развитием важно в любом возрасте

В Неделю сохранения здоровья головного мозга врачи напоминают нам о том, что забота о главном органе — это вклад в здоровье в целом.

«Раньше ученые думали, что во взрослом возрасте мало что можно сделать для улучшения здоровья мозга и когнитивных функций. Большинство считали, что развитие мозга происходит в раннем детстве и что, достигнув определенного возраста, человек работает с тем, что есть. Теперь научно доказано, что это не так. Несмотря на то, что в детстве мозг наиболее пластичен и способен к обучению, он никогда не перестает создавать новые нейронные связи», — говорит заведующая отделом мониторинга факторов риска, врач медицинской профилактики Челябинского областного центра медицинской профилактики Людмила Царева.

Чтобы сохранить мозг здоровым, нужно:

• стремиться к высокому уровню умственной активности: общаться с интересными людьми, учить языки, осваивать музыкальные инструменты;

• больше двигаться: гулять, ходить на работу разными дорогами, заниматься спортом или танцами;

• следить за показателями артериального давления;

• своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

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