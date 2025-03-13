Почему люди чаще верят в плохое, чем в хорошее

И отчего негатив быстрее воплощается

Человеческий ум устроен таким образом, что он склонен уделять больше внимания негативным событиям и мыслям. Это явление имеет свои корни как в эволюции, так и в социальной психологии.

На протяжении всей истории человечества выживание зависело от способности предвидеть и избегать опасности. Наши предки, которые быстрее замечали угрозы и реагировали на них, имели большие шансы на выживание. Это привело к тому, что мозг стал более чувствительным к негативным событиям. В результате мы, как правило, запоминаем плохие ситуации и переживания лучше, чем хорошие.

Современное общество также нередко акцентирует внимание на негативных новостях и проблемах. СМИ, социальные сети и даже разговоры с друзьями часто сосредоточены на плохих событиях, что усиливает наше восприятие негатива. Это может создавать ощущение, что плохое происходит чаще, чем хорошее.

«Люди часто подвержены когнитивным искажениям, таким как „катастрофизация“ — тенденция воспринимать ситуацию гораздо хуже, чем она есть. Это чревато тем, что мы видим реальность мрачнее того, как все обстоит на самом деле», — говорят психологи.





Почему для воплощения плохих мыслей нужно меньше энергии? Для того чтобы создать позитивные мысли или достичь хороших событий, часто требуется больше усилий, планирования и ресурсов. Например, для достижения цели, связанной с карьерой или личными отношениями, необходимо работать, развиваться и преодолевать препятствия.

Негативные же мысли могут возникать спонтанно, без особых усилий. Когда мы думаем о чем-то плохом, часто не замечаем, что подкрепляем мысли действиями или решениями, которые фактически делают это плохое событие более вероятным. Например, страх перед неудачей может заставить человека избежать рисков, что в итоге и приводит к провалу.

Если ваш мозг предрасположен к негативу, важно осознать эту тенденцию и работать над изменением своего мышления. Сосредоточение на позитиве требует усилий, но это значительно улучшает качество жизни и общее благополучие.