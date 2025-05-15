Переутомление на работе ведет к нарушению в структурах мозга

Ежегодно сотни тысяч людей умирают от переработок

Ученые выявили наличие анатомических изменений в мозге у тех, кто перерабатывает на постоянной основе — от 52 часов в неделю и больше.

Средняя лобная извилина в головном мозге у таких людей трансформируется. Отметим, что эта область отвечает за внимание, рабочую память и языковые функции. Помимо этого, у тех, кто склонен к переработкам, фиксируется сдвиг в островковой доле и прочих отделах, регулирующих эмоции и интерпретирующих социальный контекст. Этим зонам отводятся ключевые функции, делающие человека способным к принятию решений и адаптации к условиям окружающей среды.

Международная организация труда информирует, что каждый год от переутомления умирает свыше 800 тысяч человек.