Минздрав заявил об угрожающей здоровью людей пищевой пандемии

Потребление сахара и соли в России превышено в разы

Современное общество столкнулось с новой пандемией, и вирусы тут совершенно ни при чем: сегодня настоящую угрозу для человека представляет неправильное питание. Из-за обилия в рационе высококалорийных, перенасыщенных сахарами и солью продуктов, а также трансжиров, вкусовых добавок и искусственных красителей люди страдают от глобального ожирения и сахарного диабета. Об этом заявили эксперты пленарной сессии «Еда имеет значение: почему наш рацион — это вопрос здоровья нации?» в Национальном центре «Россия».

«В нашей стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое — это потребление сахара, в нашей стране в четыре раза больше от рекомендованных норм. Потребление соли практически в 2,5 раза выше от рекомендуемых медиками норм. Потребление мяса сегодня чуть превышает нормативы, потребление рыбы — чуть ниже нормы. По потреблению фруктов и овощей мы пока не приблизились к тем рекомендуемым нормативам, которые разработаны», — сообщает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава обозначил шесть ключевых тезисов, вокруг которых строится работа по формированию здорового питания и образа жизни:

• доступность — все граждане должны быть обеспечены возможностью к получению качественного и рационального питания;

• интеграция питания и здоровья — питание нужно воспринимать как неотъемлемую часть системы здравоохранения;

• здоровый выбор — важно создать условия, позволяющие людям легко выбирать полезные продукты, используя маркировки, выкладки, регулируя прикассовые зоны и т. п.;

• просвещение и физическая активность — культуру ЗОЖ следует формировать через обучение и мотивацию к движению;

• исследования — необходимо изучать особенности питания, в том числе региональные, и их влияние на здоровье и старение;

• вовлечение всех структур — государство, работодатели и муниципалитеты должны участвовать в продвижении принципов здорового питания и профилактике заболеваний.

