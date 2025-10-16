Из-за чего с наступлением холодов хочется больше жирной и калорийной пищи

Этому есть несколько объяснений

С наступлением глубокой осени, а зимой еще более, мы можем замечать, как усиливается наш аппетит, появляется желание съесть что-то особенно сытное и жирное. Такое изменение в пищевых привычках даже имеет научное обоснование, и обусловлено оно несколькими факторами.

Первостепенно меню с холодами трансформируется ввиду физиологических причин и эволюционной адаптации. Наши предки сталкивались с дефицитом еды в холодное время года, поэтому тело приспособилось запасать энергию в виде жира. Для современного человека такая потребность уже неактуальна, но инстинкт остается, заставляя искать высококалорийные продукты осенью и зимой.

Низкая температура воздуха тоже оказывает свое воздействие. Когда на улице холодно, организму приходится расходовать дополнительную энергию на поддержание постоянной температуры тела. Для восполнения затрат наше тело просит калорийную еду, богатую углеводами и жирами.





Недостаток солнечного света также имеет значение. Дефицит витамина D, связанный с нехваткой солнца зимой, влияет на настроение и уровень серотонина — гормона радости. Углеводы помогают повысить выработку серотонина, что объясняет тягу к сладкому и мучному.

На питании сказывается и психологический аспект. Осень и зима — сезоны коротких световых дней, холодов и домоседства. Такая обстановка повышает стресс и склонность к перееданию, поскольку пища становится источником удовольствия и утешения. Шоколад, пирожные, жареная картошка и мясо воспринимаются как своеобразный способ поднять себе настроение.

