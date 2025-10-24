Порядка 40% обращений к терапевтам связаны с жалобами на пищеварение

Пытаться устранять проблемы самостоятельно не стоит

Пищеварительная система является сложным механизмом, где каждый орган зависит от другого, потому нарушение в работе одного из них способно влиять на функционирование всех остальных.

При обнаружении у себя симптомов, указывающих на проблемы с пищеварением, — болей в животе, нарушениях стула, тошноте, изжоге — не стоит откладывать визит к врачу, и особенно опасно заниматься самолечением, полагаясь на чьи-то советы или рекламу. Первым делом следует посетить терапевта, где врач определит необходимость направления к узкому специалисту.

«Своевременная диагностика — ключ к успешному лечению. Часто пациенты игнорируют первые симптомы или пытаются справиться с проблемой самостоятельно, что может привести к прогрессированию заболевания и осложнениям», — говорит врач-гастроэнтеролог Городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Ольга Михайлова.

