Новогодняя гирлянда может спровоцировать эпилепсию

Проблема развивается даже у здоровых людей

Невозможно представить себе новый год без гирлянды с яркими огоньками, однако такое украшение способно стать причиной эпилептического припадка, причем не только у пациентов с соответствующим диагнозом.

«Опасность исходит от очень ярких диодных гирлянд с мелькающим режимом. Если человек подвержен фоточувствительным эпилептическим приступам, его состояние ставится под угрозу», — предупреждают неврологи.

Пострадать могут даже люди, не имеющие ранее подобных проблем со здоровьем. О таком влиянии мерцающего света медики узнали в начале XXI века после вспышки эпилепсии у любителей компьютерных игр, где резкие контрасты черных и белых оттенков приводили к приступам у людей, не подозревающих о своей предрасположенности к болезни. Подобное может случиться и от слепящих экранов с рекламой, например.

Поэтому на улице при неприятном ощущении от светящегося объекта следует скорее защитить свои глаза от воздействия мерцающего света и покинуть место нахождения раздражителя.

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