Матерная речь искажает биохимию мозга

У человека формируются устойчивые негативные паттерны в поведении

Матерная речь является одной из форм выражения эмоций, зачастую связанных с негативными переживаниями, стрессовыми ситуациями и внутренним напряжением, и оттого людям может казаться, что использование мата облегчает их жизнь или конкретную ситуацию. Однако при обращении к психосоматике удается понять, каким образом обращение к ненормативной лексике отражается на организме человека и его жизни в целом.

Психосоматика изучает механизмы взаимодействия эмоций и физиологических процессов организма. Исследования показывают, что негативные эмоции, выражаемые посредством мата, вызывают ряд изменений в работе внутренних органов и систем тела:

• повышение уровня стресса. Частое употребление грубых слов способствует увеличению выработки гормонов стресса — кортизола и адреналина. Это ведет к повышению артериального давления, учащению сердцебиения и снижению иммунитета;

• воздействие на нервную систему. Постоянное раздражение нервной системы провоцирует хроническую усталость, бессонницу и снижение концентрации внимания;

• изменение биохимии мозга. Регулярное применение агрессивной речи вызывает изменения в структуре головного мозга, способствуя формированию устойчивых негативных поведенческих паттернов.

Кроме того, погружение в негатив на фоне обращения к мату подстегивает развитие проблем со здоровьем. Например, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные расстройства и пробивает защитные силы организма.

Помимо психосоматической составляющей и блокировки сложных мыслительных процессов, привычка обращаться к ненормативной лексике имеет социальные последствия. Если кто-то постоянно источает бранные слова, это снижает уровень взаимопонимания между людьми, затрудняет построение доверительных отношений и уменьшает эффективность коммуникации. Как правило, люди склонны избегать тех, кто часто прибегает к нецензурной лексике, считая такое поведение признаком низкой культуры и невоспитанности. Мат формирует негативный имидж: человек, регулярно произносящий матерные слова, рискует потерять уважение коллег, друзей и близких, ухудшить свою репутацию и профессиональные перспективы.

