Челябинцам объяснили, как мат меняет качество мыслительных процессов

Особенно пагубна привычка к сквернословию у детей

Специалисты в области психологии предупредили челябинцев о негативном влиянии привычки к нецензурной лексике на качество мышления. Эта тема особенно актуальна в преддверии Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.

«С матерной речью все действительно очень непросто. Человечество давно и разнообразно эволюционировало вместе с ней. Основное назначение этого вида речи — выражение аффекта через вокализацию, и мат с этой задачей хорошо справляется. Гнев, страх — многие базовые эмоциональные реакции находят выход через эту аффективную речевую конструкцию», — поясняет директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

Однако с развитием общества стало ясно, что чрезмерное использование такой речи блокирует сложные мыслительные процессы.

«Как только упрощаются допуски на использование этой аффективно-речевой формы, ее становится больше, она становится привычной — и снижается когнитивный уровень как конкретного носителя, так и социума в целом», — отмечает эксперт.

Она выделила два основных риска. Первый — матерная речь меняет качество мышления, упрощая его. Второй — она обедняет эмоциональную палитру и делает речь бессмысленной. В мате легко передать эмоцию, но почти невозможно выразить сложную мысль.

Особая опасность, по словам психолога, возникает, если ребенок с ранних лет воспринимает такую речь как единственный способ общения. Во взрослом возрасте ему будет крайне трудно перейти на содержательный язык.

«Вы, наверное, встречали людей, которые при переходе на обычную речь испытывают речевой затык — выразить что-либо иначе им уже трудно», — приводит пример Вера Никишина.

Эксперт подчеркнула, что социальные ограничения на использование нецензурной лексики возникли неслучайно — они связаны с практической целесообразностью. Для решения сложных задач и развития общества человеку необходимо сохранять ясность и глубину мысли. А контроль над речью — один из ключей к этому.