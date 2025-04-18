Когда в болезни виновата психосоматика

Как она может спровоцировать физическое недомогание

Психосоматика — это направление медицинской психологии, изучающее взаимосвязь между психическими процессами и физическим состоянием организма. Она основана на принципе, что эмоциональные и психологические факторы могут влиять на формирование и течение различных заболеваний.

Когда психосоматика может стать причиной болезни? Продолжительное состояние стресса способно привести к ряду заболеваний: гипертонии, гастриту, язвенной болезни или сердечно-сосудистым патологиям. Стресс активирует симпатическую нервную систему, что запускает физические изменения в организме.

«Непережитые травматические события или избегание эмоций порой проявляются в виде физических симптомов. Например, подавленная агрессия может вызвать головные боли или боли в спине», — говорят психотерапевты.

Некоторые расстройства, такие как синдром раздраженного кишечника или фибромиалгия, бывают сопряжены с психологическими факторами. Эти состояния часто не имеют органической причины, но доставляют значительный дискомфорт и страдание.

При фобиях и тревожных расстройствах могут возникать физические симптомы в виде учащенного сердцебиения, одышки или потливости, не имеющие физической причины, но связанные с внутренними переживаниями.





Как понять, что виновата именно психосоматика? Прежде всего, необходимо пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить органические причины заболеваний. Если все анализы и обследования показывают отсутствие явных проблем в физическом состоянии организма, можно предположить психосоматическую природу недуга.

«Обратите внимание на связь между вашими эмоциями и симптомами. Если симптомы усиливаются в моменты стресса, тревоги или подавленности, это может указывать на психосоматическую причину проблемы», — отмечают специалисты.

Если у вас появляются физические симптомы, которые не поддаются лечению традиционными методами, и они регулярно возвращаются после эмоциональных срывов или стрессов, это также считается признаком психосоматики.

Консультация с психотерапевтом или психологом позволит определить, есть ли у вас неразрешенные эмоциональные проблемы, которые способствуют физическим недомоганиям.

Когда физическое самочувствие улучшается и симптоматика недугов исчезает после психотерапии, работы с эмоциональными проблемами, медитации или других методов управления психоэмоциональным состоянием, это также свидетельствует, что виной немощи стала психосоматика.