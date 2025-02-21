Отказ от телефона на две недели омолодит мозг на 10 лет

Такой детокс даже способен заменить лечение антидепрессантами

Группа ученых из США и Канады провела исследование и выяснила, что благодаря сокращению часов, проводимых в интернете, удается помочь своему психическому здоровью, повысить уровень счастья и улучшить концентрацию внимания.

Для эксперимента удалось задействовать 467 человек, хотя он оказался весьма сложным для современных людей, потому выдержать весь тестовый период удалось только 119 участникам. Но и их результаты впечатлили представителей научного сообщества.

Людям нужно было установить на смартфоне блокировку на доступ к мировой Сети и продержаться без интернета в течение 14 дней.

«За счет сокращения экранного времени у участников исследования было не только улучшено субъективное благополучие и психическое здоровье — симптоматика при депрессивном расстройстве была снижена эффективнее, чем это делают антидепрессанты, но и настолько возросла концентрация внимания, что изменения стали эквиваленты тому, если бы мозг омолодили на 10 лет», — сообщается об анализе.

Действие интернет-детокса оказалось пролонгированным. Через две недели после возобновления пользования смартфоном с выходом в интернет люди также чувствовали себя ментально лучше, чем до начала исследования.

Полученную пользу ученые связали с тем, что люди в дни эксперимента стали больше находиться в мире реальности и меньше потреблять медиа, укрепили свои социальные связи, повысили чувство самоконтроля и улучшили качество сна.

Конечно, сегодня мы вряд ли можем себе позволить такую роскошь, как отказ на длительное время от интернета и различных приложений в смартфоне, но сокращение времени пребывания в виртуальном пространстве ради своего здоровья вполне осуществимо. Начать можно уже сейчас: попробуйте вечером не залипать бесцельно в интернете, а еще отказываться от смартфона в выходные дни.