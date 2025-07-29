Почему в отпуске важно не вспоминать о работе

Мозг должен полностью перезагрузиться

Психологи отмечают, что мозг человека сопоставим с компьютером и время от времени ему требуется перезагрузка и программное обновление. И потому специалисты рекомендуют забывать в отпуске о каких бы то ни было рабочих моментах.

Если человек не способен переключиться и все время «держит руку на пульсе», думая о работе, в его организме увеличивается концентрация гормона стресса кортизола. Это приводит к ряду нежелательных реакций: нарушениям сна и пищеварения, повышению артериального давления. При физиологических проблемах возникают сложности с расслаблением и портится настроение, что порождает эмоциональную нестабильность. Человеку не удается расслабиться и пребывать в благостном состоянии, он устает и раздражается буквально от всего. К тому же отсутствие полноценного отдыха приведет к низкой эффективности на работе по окончании отпуска.

«Ключевая задача отпуска кроется в психологической разгрузке. Когда мозг охвачен другими ритмами, образами, впечатлениями, приходит ясность внимания, улучшение креативности, свежесть взгляда. Способность переключиться нужно рассматривать как инвестиции в будущую плодотворность. В отпуске человек заряжается подобно батарейке, повышая уровень гормонов счастья: количество окситоцина возрастает от взаимодействия с дорогими сердцу людьми и питомцами, дофамина становится больше от спорта и вкусной еды, а серотонина добавляется от солнца, свежего воздуха, интересного хобби и интимной близости с любимым человеком», — говорят психологи.

Чтобы избавиться от желания все контролировать и почувствовать расслабление в дни отпуска, стоит отключить оповещения от рабочих чатов, читать приятную литературу и слушать музыку, которая успокаивает. Не надо забывать и о физической активности, доставляющей вам удовольствие: йоге, танцах, гимнастике. А вот от социальных сетей лучше отказаться или сократить время пребывания в интернете. Важно больше гулять и высыпаться. Беседуя с людьми, не стоит поднимать тему работы. В отпуске очень полезно заниматься «ничегонеделанием».

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