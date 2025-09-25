Легкие не будут здоровыми без регулярной уборки и проветриваний

Воздух в доме тоже бывает грязным

Наш организм постоянно нуждается в доступе свежего воздуха. Если мы долго находимся в закрытом помещении, уровень углекислого газа повышается, а концентрация кислорода снижается. Это негативно сказывается на работе всех органов, особенно на состоянии легких. Поэтому регулярное проветривание комнаты — важный элемент профилактики многих респираторных заболеваний.

Воздух в помещениях зачастую бывает значительно грязнее уличного. Причина тому — пыль и даже плесень, бытовая химия, табачный дым, выделения токсичных компонентов от мебели и отделочных материалов. Все эти вещества способны вызывать аллергические реакции, раздражения слизистой оболочки носа и горла, приступы кашля и затруднения дыхания.

«Домашняя пыль состоит из мельчайших частиц кожи, шерсти животных, волокон ткани и бактерий. Эти компоненты оседают на поверхностях мебели, пола и стен, накапливаясь постепенно. Частицы пыли раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, вызывают чихание, насморк и кашель. Регулярная влажная уборка позволяет избавиться от накопившейся грязи и аллергенов, улучшая качество воздуха и снижая риск развития аллергии и болезней дыхательных путей», — говорят пульмонологи.

Чтобы поддерживать здоровый микроклимат в доме, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

• периодически проветривать помещения — хотя бы два раза в сутки, независимо от погодных условий;

• делать влажную уборку — раз в неделю обязательно, уделяя внимание труднодоступным местам, очищая мягкую мебель и своевременно стирая шторы, покрывала и прочий текстиль;

• использовать гипоаллергенные моющие средства, которые минимально влияют на состояние слизистых оболочек;

• убедиться в исправности вентиляционной системы, чтобы воздух свободно циркулировал в квартире;

• отказаться от курения в закрытых пространствах, так как сигаретный дым крайне токсичен и опасен для дыхательных путей.

Читайте также: У кого повышены риски заразиться туберкулезом.

Смотрите еще: Какие шторы нужно стирать каждый месяц.