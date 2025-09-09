Какие шторы нужно стирать каждый месяц

Занавески рекомендуется также пылесосить

Чистота штор — это не только про эстетику, но и про здоровый климат в доме. Обычно шторы рекомендуется снимать и отправлять в стирку с периодичностью в 3—6 месяцев.

Однако занавески из детских комнат и кухонь следует стирать чаще — ежемесячно или каждые два месяца. Такие же гигиенические меры предписаны для домов, где обитают домашние животные.

Если стирать шторы реже, в них будут интенсивно скапливаться пыль, пыльца с улицы и прочие аллергены, вызывающие нежелательные симптомы аллергической природы и даже астматические приступы. С особым вниманием нужно подходить к плотным тканям, где могут идеально себя чувствовать пылевые клещи.

От стирки к стирке шторы также рекомендуется обрабатывать пылесосом, используя специальную насадку для тканей.

