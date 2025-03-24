У кого повышены риски заразиться туберкулезом

Всемирный день борьбы против болезни проходит 24 марта

Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями из группы Mycobacterium tuberculosis. Основной путь передачи туберкулеза — воздушно-капельный. Когда человек с активной формой туберкулеза, обычно легочной, кашляет, чихает или даже разговаривает, он выделяет в воздух микобактерии, которые могут быть подхвачены другими людьми.

«Зараженные капли слюны могут оставаться в воздухе от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от условий окружающей среды. Заражение может произойти при близком контакте с инфицированным человеком. Риск увеличивается при длительном нахождении в замкнутом пространстве», — объясняют фтизиатры.

Не все, кто был инфицирован микобактерией туберкулеза, заболевают. У большинства людей с нормальной иммунной системой инфекция может оставаться в латентной форме — это означает, что бактерии находятся в организме, но не вызывают симптомов и не передаются другим.





Некоторые группы людей более подвержены риску заражения туберкулезом или развития активной формы заболевания:

• люди с ослабленной иммунной системой — это могут быть пациенты с ВИЧ/СПИДом, сахарным диабетом или те, кто принимает иммуносупрессивные препараты, например после трансплантации органов;

• лица, проживающие в условиях скученности, — постояльцы домов престарелых, приютов, исправительных учреждений, а также работники здравоохранения, которые контактируют с заболевшими;

• люди, путешествующие в регионы с высокой заболеваемостью, — туризм или длительное пребывание в странах с высокой распространенностью туберкулеза повышает риск заражения;

• лица с низким социально-экономическим статусом — нехватка доступа к медицинской помощи и плохие условия жизни увеличивают вероятность заражения;

• люди, курящие или злоупотребляющие алкоголем — эти факторы ослабляют иммунную систему и повышают риск развития активной формы болезни.

Симптоматика болезни делится на две группы:

1) синдром интоксикации: человек жалуется на небольшую слабость, повышенную утомляемость, сниженную работоспособность, появление потливости — чаще ночной, сниженный аппетит, потерю массы тела, повышенную температуру — обычно вечером и не более 37,5℃;

2) признаки поражения дыхательной системы: при этом человек мучается от сухого или влажного кашля, возможно с кровью, болями в грудине, одышкой.