Купание в августе опасно из‑за этих инфекций

Чем можно заразиться от воды в конце лета

Если вы отказываетесь признавать, что лето на исходе, и продолжаете купаться в водоемах, вы рискуете подхватить глазные, ушные, кожные инфекции, а также те, что поражают желудочно-кишечный тракт.

«Из-за роста температуры и цветения воды бактерии активнее размножаются, создавая идеальные условия для жизнедеятельности кишечной палочки, стафилококка, амебы и прочих патогенов», — предупреждают инфекционисты.

Все это может привести к отравлению, заражению бактериями и нарушениям функций печени. Еще при купании в последний месяц лета нередко случаются переохлаждение и судороги.

