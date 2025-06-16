Возможно ли купание в море при простатите

Вода должна быть определенной температуры

Плавание является щадящим видом физической активности, что очень полезно для сердечно-сосудистой системы и подходит мужчинам, которым диагностирован хронический простатит.

К тому же прохладной морской водой оказывается легкий обезболивающий и успокаивающий эффект, что важно для воспаленной предстательной железы.

«Купание в море при простатите не запрещено. Единственное условие — вода должна прогреться до температуры не менее 20 °C, поскольку переохлаждением легко запускаются воспалительные процессы», — говорят урологи.

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