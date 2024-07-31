Как не подхватить «утиную болезнь» при купании в водоеме

В чем главный симптом церкариоза

С возвращением хорошей погоды люди захотят отправиться на отдых к воде, и здесь важно правильно выбрать место для купания. Водоемы, которые любят утки, не подходят для человека, поскольку есть риски подхватить в них церкариоз.

«Церкариоз — это паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминтов водоплавающих птиц, также известное как „водяная чесотка“ или „утиная болезнь“. При церкариозе на теле присутствуют высыпания, которые нещадно зудят. Кроме того, может подняться температура, появиться кашель и даже болевые ощущения в груди», — информирует заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Очень сильный зуд кожи становится самым ярким признаком, он возникает в среднем через 20 минут после купания. Кожа в месте внедрения церкарий краснеет, отекает, на теле прорисовываются пятна, а затем плотные узелки розового цвета. Через какое-то время на поверхности этих узелков формируются прозрачные пузырьки с жидкостью.

«Если не возникли осложнения, такой токсико-аллергический паразитарный дерматит достигает максимального развития через двое-трое суток после заражения и проходит в течение одной-двух недель», — отмечает доктор.





Помните, что лечение должен назначать врач. Для облегчения зуда пораженные участки кожи можно протирать салициловым спиртом, применять противозудные мази и лосьоны. При выраженной аллергической реакции понадобятся антигистаминные средства.

«Из наиболее частых осложнений церкариоза встречается вторичное инфицирование. Во время зуда человек постоянно травмирует кожу, и в раневые участки попадают все микрожители экосистемы кожного покрова, а заодно и возбудители заболеваний из подногтевого пространства. Это продлевает период болезни, особенно у детей. Также труднее вылечиться, если на улице жарко и человек постоянно потеет. В таких условиях требуется дополнительная санация очагов инфицирования», — предупреждает Максим Угнивенко.

Чтобы избежать церкариоза, купайтесь только в специально обозначенных и проверенных санитарными службами водоемах. При купании избегайте заросших растительностью мелководных участков и не выбирайте для купания места со стоячей водой. После купания рекомендуется снимать мокрую одежду и вытирать кожу жестким полотенцем. Категорически запрещено пользоваться водой для бытовых целей из водоемов, где обитают утки.