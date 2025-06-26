Кишечная палочка заселяет губку для посуды через несколько дней

Как защитить себя от патогена

Специалисты Роскачества провели исследование и установили, что уже через две недели использования губка для мытья посуды обзаводится кишечной палочкой, а это грозит человеку серьезным отравлением.

При эксперименте губками мыли посуду, иногда протирали ими раковину или столешницу и даже не применяли их для очищения разделочных досок или тарелок, в которых было сырое мясо.

Чтобы кухня не стала рассадником патогенов, губку для посуды рекомендуется менять еженедельно. Для мытья посуды и очищения раковины важно отводить две отдельные губки. Еще необходимо хорошо смывать с губок пену после использования, потому что в пене бактерии размножаются активнее.

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