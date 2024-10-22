Как правильно мыть фрукты и овощи из магазина

Обычной воды недостаточно

Овощи и фрукты нужно есть всегда, а осенью — особенно, ведь наш иммунитет в межсезонье очень нуждается в поддержке витаминами и микроэлементами. И чтобы продукты приносили пользу, их следует правильно подготовить, прежде чем съесть. Как и чем мыть фрукты и овощи?

«Если вы уверены в чистоте овощей и фруктов, поскольку привезли их со своего огорода, можно обойтись проточной водой. Для купленных же — правила другие. Прежде всего избавляемся от восков и парафина. Для этого моем фрукты и овощи в воде отдельной щеточкой, а после споласкиваем под краном», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской больницы им. А. П. Силаева Кыштыма Гарик Асатрян.

Помимо этого, рекомендуется обрабатывать фрукты и овощи однопроцентным раствором пищевой соды, а листовые овощи нужно на несколько минут замачивать в воде.

Использовать для продуктов средство для посуды или обычное мыло категорически запрещено! Химические компоненты могут попасть под кожицу плодов и стать причиной отравления.