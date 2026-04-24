Крем для лица защищает кожу от старения и рака

Весной важно пользоваться косметикой с SPF

Весеннее солнце только кажется мягким и безопасным, в действительности оно может нанести коже серьезный вред. После зимы кожные покровы ослаблены: они не такие увлажненные, их защитный барьер нарушен, часто наблюдается витаминодефицит. На фоне этого даже от умеренного воздействия ультрафиолета могут случиться заметные повреждения.

Главная особенность весеннего солнца — его «незаметность». Температура воздуха еще невысокая, ощущение перегрева отсутствует, но ультрафиолетовые лучи при этом уже активно воздействуют на кожу, проникая в глубокие слои дермы.

Пасмурную погоду также нельзя считать безопасной для кожи: до 80% ультрафиолетовых лучей проходит сквозь облака. К тому же солнечным лучам свойственно отражаться от поверхности — воды, песка, светлой почвы, усиливая свое воздействие на кожу.





Даже от непродолжительного пребывания на улице без защиты может быть запущен процесс формирования стойких пигментных пятен. Еще ультрафиолет имеет свойство вызывать обострение хронических кожных заболеваний — акне, розацеа и различных форм дерматита.

«В результате уже к началу лета многие отмечают появление мелких морщин, снижение упругости кожи и неровный тон. Регулярная защита от солнца — это не только вопрос эстетики, но и профилактика серьезных заболеваний. Систематическое использование солнцезащитных средств снижает риск развития рака кожи и замедляет процессы старения», — говорит заведующая консультативно-диагностическим центром ГНЦДК Минздрава России Ирина Кондрахина.

Для защиты кожи нужны средства с SPF не ниже 30, а при склонности к пигментации требуется SPF 50. Крем наносится за 15—20 минут до выхода на улицу. Ухаживать важно не только за лицом, но и за ушами, шеей, зоной декольте и кистями рук. Также врачи рекомендуют носить головные уборы, создающие тень на лице, солнцезащитные очки и одежду с длинными рукавами.

Читайте также: Когда увлажняющий крем может вызвать обезвоживание.

Смотрите еще: Как омолодить быстро стареющие части тела.