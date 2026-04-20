Когда увлажняющий крем может вызвать обезвоживание

Продукт иногда приводит к обратному эффекту в виде сухости

Использованием увлажняющего крема иногда вместо желаемого эффекта можно добиться совсем не той реакции от кожи — в виде обезвоживания, прыщей и преждевременного старения.

Неподходящее средство может закупорить поры, нарушить липидный барьер, спровоцировать раздражения и аллергию. Не все знают, что при изначально достаточной степени увлажненности покровов увлажняющий крем вызовет акне, комедоны, прыщи, черные точки, подкожные воспаления.

«При розацеа, экземе или дерматите от неправильного крема симптоматика только усугубится. Повысится чувствительность покровов, обострится их реакция на иные продукты ухода и внешние раздражающие факторы, что опасно обезвоживанием и преждевременным старением», — говорят дерматологи.

При выборе крема важно изучать его состав. Так, при чувствительной, проблемной или жирной коже навредят минеральные масла, которыми создается плотная пленка и закупориваются поры.

Нежелательным в креме станет и наличие ланолина, отдушек — они часто вызывают аллергию; спиртов, приводящих к разрушению липидного барьера, покраснениям и шелушению. Также опасны определенные силиконы — от них, в особенности от тяжелых и низкомолекулярных, закупориваются поры и осложняется проникновение активных компонентов в слои кожи ввиду накопления в них силиконов.

Предотвратить негативные последствия для кожных покровов позволит подбор уходовой косметики с помощью профессионала — дерматолога или косметолога.

Читайте также: Пять частых ошибок в уходе за лицом.

Смотрите еще: Колоть ботокс иногда допустимо лишь под контролем невролога.