Как омолодить быстро стареющие части тела

Что особенно сильно может выдать ваш возраст

Женское лицо, кисти рук, шея и зачастую зона декольте являются наиболее склонными к преждевременному старению частями тела, поскольку они более подвержены воздействию ультрафиолетового излучения, разрушающему коллагеновые волокна, и прочим внешним агентам.



При желании подольше сохранить молодость этих уязвимых частей можно обращаться к «бабушкиным секретам», дорогой косметике, самомассажу, но только в качестве вспомогательных средств, оказывающих ежедневную поддержку коже. Реальная коррекция возрастных изменений достигается лишь при задействовании серьезных методик — инъекционных или аппаратных.

«Особо эффективным в омоложении названных проблемных зон бывает применение микроигольчатого РФ-лифтинга, фотоомоложения, биоремоделирования, фракционного лазерного омоложения, плазмотерапии», — говорят косметологи.

Поскольку каждый случай старения индивидуален, важно учитывать свои особенности кожи и подбирать техники, подходящие именно вам.

При «запущенных» вариантах лучший результат может обеспечить только пластическая хирургия.

Читайте также: Когда увлажняющий крем может вызвать обезвоживание.

Смотрите еще: Колоть ботокс иногда допустимо лишь под контролем невролога.