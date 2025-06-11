Такая тренировка ускорит похудение

В занятии важен порядок упражнений

Китайские ученые установили, что сжигание жира во время тренировок может происходить интенсивнее, если начинать занятия с силовых упражнений, а заканчивать кардионагрузкой.

Представители науки привлекли к своему эксперименту молодых людей 18—30 лет, имеющих ожирение. Участников распределили на две группы, где первая сначала делала кардио, а потом силовые упражнения, а вторая сперва занималась силовыми, а после кардионагрузками. Люди тренировались трижды в неделю по часу, и у них была единая программа упражнений.

«Результат оценивался спустя три месяца: у всех улучшилась работа сердечно-сосудистой системы, увеличилась мышечная масса и снизился общий уровень жира. Но у тех, кто сначала выполнял силовые упражнения, а после занимался кардио, отмечено большее сжигание жировых отложений, как общих, так и висцеральных», — сообщается об исследовании.

Также группа, начинающая тренировку с силовых, показала повышение степени физической активности в обыденной жизни. Например, эти люди ежедневно проходили большее количество шагов, чем состоявшие в другой группе. Мышечная выносливость и взрывная сила у «силовых» участников тоже существенно возросли.

Эксперты нашли объяснение такому результату: все дело в энергетическом обмене и его особенностях. Силовые упражнения приводят к истощению запасов гликогена — это основной источник энергии для мышц. При уменьшении концентрации гликогена топливом для организма становится жир, тем более при дальнейших кардионагрузках. И вот благодаря этому метаболическому переходу жир сжигается более эффективно.