Козье молоко подходит для людей с чувствительным пищеварением

Кому еще рекомендуется этот продукт

Люди, знакомые с козьим молоком, знают, что этот продукт обладает уникальным составом и в некоторых характеристиках даже может превосходить привычное большинству коровье молоко. Чем же полезно козье молоко?

Продукт богат витаминами A, D, E, K, группы B, кальцием, магнием, фосфором, железом, цинком и аминокислотами. Эти вещества необходимы организму для поддержания здоровья костей, нервной системы, иммунитета и общего самочувствия.

«Козье молоко содержит меньше лактозы, что делает его идеальным выбором для тех, кто страдает непереносимостью лактозы. Белковые фракции козьего молока легче усваиваются организмом, особенно людьми с чувствительным пищеварением или аллергическими реакциями на коровье молоко. Что касается жиров, то они представлены в виде маленьких шариков, которые также проще переваривать», — говорят гастроэнтерологи.

Козье молоко особенно полезно детям младшего возраста, тем, кто страдает аллергией на белок коровьего молока, людям с проблемами пищеварения, такими как гастрит, язва желудка, колит, пациентам с остеопорозом, заболеваниями суставов и зубов, беременным женщинам и кормящим матерям для укрепления организма матери и ребенка, спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни, гражданам старшей возрастной группы для профилактики патологий опорно-двигательного аппарата.

