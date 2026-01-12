Уменьшить воспаление при артрите поможет золотое молоко

Напиток также полезен для иммунитета и сердца

Золотое молоко — это традиционный индийский напиток, приготовленный на основе молока с добавлением куркумы и других специй. Его название связано с ярким золотистым цветом, который обеспечивает куркумин — активный компонент ключевой пряности в составе. Золотое молоко обладает не только интересным оттенком и вкусом, но и рядом лечебных свойств.

«Куркумин помогает уменьшить воспаление, способствуя облегчению симптомов артрита и хронических заболеваний. Антиоксиданты в составе пряностей защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения. Регулярное потребление золотого молока укрепляет иммунитет. Куркума также помогает в снижении уровня холестерина и улучшает кровообращение. Помимо этого, специи активируют пищеварительные ферменты, что ценно при переваривании еды», — говорят нутрициологи.





Ингредиенты для напитка: молоко (коровье подойдет, но лучше растительное: кокосовое, миндальное или овсяное) — 250 мг, куркума — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., черный перец — щепотка, кардамон — семена из 5—6 коробочек, растертые в ступке, корица — 1/2 ч. л., имбирь (молотый или натертый) — 1/2 ч. л.

Приготовление: соедините все составляющие, кроме меда, и поставьте на плиту. На медленном огне доведите до кипения и проварите пять минут, чтобы молоко стало однородного цвета, а по кухне начал распространяться запах пряностей. Затем снимите с плиты и налейте в чашку. Когда напиток станет теплым, добавьте мед. Наслаждайтесь и получайте пользу золотого молока.

Важно! Перед введением в рацион золотого молока проконсультируйтесь с врачом. При склонности к аллергии напиток может быть нежелателен к употреблению. Также куркумин противопоказан при беременности и гепатите.

