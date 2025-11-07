Костный бульон относится к еде долгожителей

Он, как и холодец, является источником коллагена

Специалисты в области здорового питания уверены, что занять лидирующую позицию среди многообразия добавок, содержащих коллаген, удастся костному бульону. Потому всем, кто думает о сохранении молодости и долгой жизни, следует присмотреться к этому блюду.

«Костный бульон богат аминокислотами и пептидами, из которых организму удается синтезировать собственный коллаген, ценный для суставов и кожных покровов. Блюдо также будет поставщиком витаминно-минерального комплекса для активной работы мозга, укрепления иммунной системы, улучшения пищеварения и даже качества сна», — говорят нутрициологи.

Приготовление. Костный бульон представляет собой крепкое варево обычно на говяжьих костях. Для блюда требуется полтора килограмма костей, столовая ложка лимонного сока, специи, а также овощи по желанию — лук и морковь. Кости заливаются водой и доводятся до кипения, затем вода сливается, а кости промываются в холодной воде — таким образом удастся добиться большей чистоты и полезности бульона. После кости опять помещаются в кастрюлю с водой — жидкости нужно 3,5—4 л, сюда же добавляется лимонный сок и начинается длительный процесс варки на медленном огне — понадобится не менее 12 часов. За полчаса до окончания приготовления в бульон кладут специи и овощи.

В холодильнике бульон может храниться около недели, еще его удобно делить на порции и замораживать. Подавать бульон можно с вареными яйцами, зеленью, грибами или лапшой.

Отметим, людям с нарушениями уровня мочевой кислоты, что бывает, например, при подагре, следует строго ограничить потребление костного бульона либо вовсе отказаться от него.

Читайте также: Как не допустить дефицита коллагена в организме.

Смотрите еще: Когда коллагеновые добавки вредят организму.

Это тоже интересно: Сахар считается главным врагом молодости.