Когда коллагеновые добавки вредят организму

Почему вау‑эффект от их приема случается не у всех

Коллаген — это важный структурный белок, который составляет основу соединительных тканей. Он отвечает за упругость и эластичность кожи, поддержку суставов и состояние сухожилий.

«Коллаген синтезируется фибробластами — клетками соединительной ткани. Процесс его выработки включает несколько этапов. Вначале в клетках образуются молекулы проколлагена, которые содержат аминокислоты, такие как глицин, пролин и лизин, а вот уже зрелые молекулы коллагена секретируются в межклеточное пространство, где они собираются в волокна, обеспечивая прочность и устойчивость тканей», — объясняют дерматологи.

Синтез коллагена зависит от ряда факторов:

• Питание. Белки, содержащие аминокислоты, необходимые для синтеза коллагена, такие как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, играют ключевую роль в его производстве. Также важны витамины (особенно витамин C), минералы (цинк, медь) и антиоксиданты.

• Физическая активность. Регулярные тренировки способствуют улучшению кровообращения и, соответственно, повышению доставки питательных веществ к тканям.

• Отказ от вредных привычек. Курение и чрезмерное потребление алкоголя негативно влияют на синтез коллагена и ускоряют его разрушение.

• Возраст. С годами естественный уровень коллагена в организме снижается, что приводит к ухудшению состояния кожи, суставов и других тканей.

Есть ли смысл в коллагеновых добавках? Коллагеновые добавки расщепляются в желудочно-кишечном тракте на аминокислоты и пептиды, которые затем могут использоваться организмом для синтеза собственного коллагена. Однако степень усвоения и эффективность могут варьироваться. Организм будет что-то строить из этого коллагена, но «работы» будут на его усмотрение. Первостепенно «материал» уйдет на что-то важное, например суставы, а после, может, и доберется до кожи, волос и ногтей.

Если в вашем рационе не наблюдается дефицита белка и вы питаетесь правильно, каких-то масштабных изменений от коллагена в виде добавки увидеть не удастся. Однако при избыточном потреблении белка (это сбалансированное питание плюс добавка коллагена), вместо того чтобы получить густые волосы, крепкие ногти и гладкую кожу, можно серьезно навредить состоянию почек.

Для того чтобы понять, нужен ли вам коллаген в добавке, оцените свой образ жизни и особенно рацион, посетите врача и расскажите о жалобах и сдайте анализы, а после при необходимости ищите качественную добавку и соблюдайте рекомендованную доктором дозировку.