Корректирующее белье может вызвать стригущий лишай

Утягивающие ткани не дают коже полноценно дышать

Дерматологи рекомендуют носить утягивающее белье в исключительных случаях и не делать его предметом ежедневного гардероба. Все потому, что утягивающее белье нарушает кровообращение и не позволяет воздуху полноценно циркулировать у стесненных участков тела. Это крайне вредно для процессов потоотделения и даже связано с рисками грибкового заболевания.

«Кожа обладает множеством рецепторов, весьма чувствительных к колебаниям во внешней среде, а от тесной, плотной одежды, ограничивающей поток воздуха и не позволяющей испаряться поту, может развиться дерматофития. Это грибковая инфекция кожи, в народе проблема более известна под названием „стригущий лишай“», — говорят дерматологи.

Нередко этот недуг может встречаться у спортсменов ввиду того, что им подолгу приходится быть в специфической одежде.

Если утягивающее белье стало причиной зуда, жжения, повреждений на теле или вызвало иной дискомфорт, обязательно посетите врача для получения лечебных рекомендаций. И непременно пересмотрите отношение к своему гардеробу, чтобы после выздоровления не заболеть снова.

