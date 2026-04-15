Какую опасность скрывают женские колготки

Их носка в течение дня должна быть ограничена

Малое количество женщин может представить свой гардероб без колготок, обычно дамы не расстаются с этим элементом туалета с детства. Однако женские колготки, помимо красоты и удобства, могут стать причиной негативного воздействия на здоровье.

Основная угроза исходит от утягивающих моделей, которые могут становиться причиной нарушения лимфотока и кровообращения, тем более если женщине приходится подолгу сидеть. Среди побочных явлений будет отечность голеней и лодыжек, а в нерадужной перспективе — ухудшение состояния вен, вплоть до рисков развития варикоза. Потому утягивающие колготки не годятся для ежедневного и частого ношения, лучше надевать их по особым случаям и ходить в утяжке лишь несколько часов.





Что касается обычных капронок, то и они имеют некоторые нюансы: при теплой погоде они могут привести к перегреву, а в холодную, напротив, усугубят ситуацию при переохлаждении. Так что колготки крайне важно подбирать с ориентиром на погодные условия, и в холодные месяцы предпочтение стоит отдавать хлопковым или шерстяным изделиям. Кстати, их время ношения не предполагает особых ограничений, а вот в капроновых рекомендуется оставаться не дольше десяти часов.

Отметим, что иногда колготки становятся причиной аллергии, но провокаторами такой реакции считаются даже не синтетические полиамид или эластан, а прочие дополнительные компоненты, используемые при изготовлении колготок.

