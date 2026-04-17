Когда аллергия переходит в астму

По каким симптомам это состояние можно распознать

Аллергия наиболее известна симптомами в виде крапивницы, отека Квинке и насморка, но ей также свойственно спускаться ниже и поражать бронхи, вызывая развитие астмы.

«Как понять, что аллергия перешла в бронхиальную астму? Дыхание стало затрудненным, особенно сложно выдыхать. Появились хрипы и свистящее дыхание. Приступ удается снять только медикаментозно», — говорит ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Александр Врублевский.

Типичный аллергический ринит нельзя оставлять без внимания, он свидетельствует о рисках формирования астмы. Обычный, на первый взгляд, насморк требует лечения. Не надо его игнорировать и думать, что вы «просто чихаете», чихание может быть предвестником свиста в груди и приступа.

Если аллергия сочетается с астмой, в сезон цветения важно: уточнить, какой именно аллерген вызывает реакцию; минимизировать контакты с аллергенами — при возможности можно даже на время уехать в другой регион; строго соблюдать базисную терапию и не бросать ингаляторы; заранее начать прием антигистаминных и назальных гормонов при рините (их должен выписать специалист); обсудить с врачом аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

Читайте также: Сезонная аллергия предполагает отказ от этих продуктов.

Смотрите еще: Как пережить сезон аллергии.