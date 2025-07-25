Кому нельзя есть сырые кабачки

Овощи полезны, но порой не стоит отказываться от термической обработки

Если одни люди ничего не хотят слышать о кабачках, другие любят их так, что постоянно ищут новые способы приготовления, а кто-то и вовсе готов есть их в сыром виде. Но отсутствие тепловой обработки у этого овоща подходит далеко не каждому.

Как и всякий продукт, кабачок способен стать причиной аллергии, хотя эта вероятность невысока, исключить ее полностью нельзя. При аллергии появятся типичные симптомы — зуд, сыпь, отек, тошнота. Спровоцировать аллергию может как сам кабачок, так и остатки химикатов, используемых при обработке овощей. Снизить риски проникновения в организм вредных компонентов получится путем приобретения кабачков от производителей с проверенной репутацией, а также тщательным мытьем кабачка перед едой, а еще лучше — снятием кожуры, ведь большая часть химии сконцентрирована именно в верхнем слое.

«Есть кабачки сырыми нежелательно при болезнях желудочно-кишечного тракта и нарушении кислотности, потому что кабачок вызывает раздражение слизистой желудка, в особенности если кислотность понижена», — предупреждают гастроэнтерологи.

При тяжелых патологиях почек или отечности кабачок тоже лучше не есть сырым из-за того, что в овоще в большом количестве содержатся вода и калий, перегружающие почки и нарушающие электролитный баланс.

Людям с низким уровнем глюкозы в крови — гипогликемией тоже лучше отказаться от сырого кабачка, иначе сахар дополнительно снизится.

Иногда сырой овощ приводит к дискомфорту или расстройствам пищеварительной функции при синдроме раздраженного кишечника или повышенной чувствительности органа.

Читайте также: Кабачок даст толчок: как овощ помогает перистальтике.

Смотрите еще: Овощи сохраняют здоровье и способствуют долголетию.