Когда женщине нужно проверить уровень андрогенов

Определить необходимость сдачи анализа должен врач

Андрогены относятся к группе стероидных мужских половых гормонов, вырабатываемых половыми железами и корой надпочечников. Однако определенная концентрация андрогенов производится и в женском организме, что является нормой. При повышении же андрогенов в крови женщине требуется врачебная консультация.

«Гиперандрогения может проявляться у молодой женщины избыточной массой тела, акне, выраженной волосистостью лица и других частей тела по мужскому признаку, нарушениями цикла и сложностями с зачатием — с бесплодием такой анализ обязателен», — говорят гинекологи-эндокринологи.

Установить необходимость сдачи анализа должен врач — просто так, без симптоматики, проверять гормоны не нужно. Важно учесть, что принимаемые оральные контрацептивы отразятся на результате — анализ не будет считаться объективным.

Читайте также: Агрессивность женщины может быть признаком высокого кортизола.

Смотрите еще: Эти симптомы говорят о приближении климакса.