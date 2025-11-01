Когда точно нужно поменять зубную щетку

Ее срок службы всегда ограничен

Если сейчас вы не можете вспомнить, когда последний раз меняли зубную щетку, наверняка настал момент это сделать. Зубная щетка не может служить вечно, и стоматологи рекомендуют обязательно обновлять этот инструмент по уходу за полостью рта каждые три месяца, ведь щетинки изнашиваются и теряют способность качественно очищать зубы, а на самой головке могут накапливаться бактерии. В каких еще случаях, помимо истечения срока допустимого использования, нужно поменять зубную щетку?

«Если щетинки начинают деформироваться, терять форму, расслаиваться или выпадать раньше времени, щетку следует заменить. После перенесенных вами инфекций верхних дыхательных путей, например простуды или гриппа, также стоит купить себе новую щетку, иначе есть риски переболеть повторно. При появлении трещин или повреждений на поверхности головки щетки, изменении цвета материала ручки, если материал чувствителен к внешним воздействиям, щеткой также пора перестать пользоваться», — говорят стоматологи.

Когда во время чистки зубов у вас кровоточат десны или вы испытываете зубную боль, это также может говорить о том, что вам требуется другая щетка, с менее жесткой щетиной. И конечно, консультация дантиста, потому что оставлять без внимания эти признаки весьма опасно.

Если ваша щетка случайно упала на грязный пол, если кто-то из детей взял ее и что-то почистил — например, расческу, перепутав зубную щетку с хозяйственной, — и в других случаях, когда щетка использовалась не по назначению и контактировала с чем-то помимо вашей полости рта, ее следует выбросить и начать пользоваться новой ради сохранности вашего здоровья.

