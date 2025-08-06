Чем освежить дыхание вместо жвачки

Эффективны будут зелень и фрукты

Чтобы не возникало проблем со свежестью дыхания, необходимо заботиться о гигиене полости рта — регулярная чистка зубов минимум дважды в день и использование зубной нити ликвидируют бактерии, вызывающие неприятный запах. Естественно, важно, чтобы все зубы были пролечены — стоматологические проблемы всегда ухудшают дыхание.

«Если появляется необходимость освежить дыхание, сделать это можно не только при помощи жвачки, с этой задачей справится и полоскание рта водой или антисептическими средствами — полоскание после еды удалит остатки пищи и снизит количество бактерий, вызывающих неприятный запах. Используйте воду или специальные ополаскиватели без спирта для более эффективного результата», — говорят стоматологи.

Жевание свежей петрушки, мяты, укропа или базилика не только освежает дыхание, но и обеспечивает антимикробными свойствами. Эти травы содержат натуральные соединения, нейтрализующие запахи.





«Яблоки, морковь, сельдерей и другие хрустящие овощи очищают зубы и десны, стимулируя выработку слюны — естественного очистителя полости рта», — отмечают специалисты.

Натуральные леденцы без сахара с мятой или цитрусами быстро освежают дыхание и способствуют производству слюны. Главное — выбирать продукты без добавленного сахара, чтобы не навредить зубам.

Питье достаточного количества воды способствует устранению бактерий из ротовой полости и предотвращает обезвоживание, что позволяет поддерживать свежесть дыхания.

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