Когда от клубники можно подхватить кишечную инфекцию

Что учесть при выборе ягод

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о рисках заражения кишечной инфекцией всех любителей клубники и просят внимательнее относиться к торговым точкам, где предлагают ягоды.

«Не рекомендуется покупать ягоды у продавцов с обочин дорог, вдоль трасс и в других несанкционированных местах торговли. Такие ягоды могут быть загрязнены пылью, выхлопными газами и, как правило, реализуются без документов, подтверждающих качество и безопасность», — сообщает bashinform.ru.

Помимо этого, перед тем как начать есть ягоды или даже пробовать, их нужно тщательно промыть. На плодах клубники нередко можно наблюдать землю, она способна спровоцировать заражение кишечной инфекцией и паразитарным заболеванием.

