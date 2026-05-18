Сколько клубники можно съедать за день

Подход «чем больше ягод, тем больше пользы» не работает

Продавцы фруктов уже повсюду предлагают лакомство — клубнику, у садоводов также скоро начнется ягодный сезон, и многие до сих пор верят, что в это время нужно наедаться клубникой впрок, «запасаясь» витаминами. На самом деле такой подход будет ошибкой.

«За один прием легко съесть много ягод, ведь клубника очень вкусная, но лучше ограничиться 8—10 штуками в день. Первое, что надо помнить о клубнике, — тот факт, что она относится к сильным аллергенам и потому может стать причиной сыпи, зуда, отека губ, а при особой чувствительности организма даже спровоцировать отек Квинке», — предупреждают диетологи.

Аллергия не только на ягоду, но и на аспирин должна стать поводом отказаться от клубники — салицилаты в ее составе могут дать перекрестную реакцию.

Еще ягодой раздражаются слизистые желудка, и для людей с гастритом или язвой нужна отдельная осторожность в употреблении, а обилием клетчатки и кислот клубники вызываются такие симптомы, как вздутие, диарея, спазмы.

Потребляя клубнику в меру, человек получает пользу в виде витамина C и антиоксидантов для иммунной и сердечно-сосудистой систем. Но есть клубнику в сочетании с сахаром и сливками нежелательно — так нивелируются все ее преимущества.

Не забывайте тщательно мыть ягоды перед едой, чтобы обезопасить себя от возможного присутствия на клубнике яиц гельминтов.

