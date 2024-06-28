Клубнику перед едой нужно помещать в этот раствор

Употреблять ягоды с грядки опасно для здоровья

Приобретая клубнику в стаканчике во время прогулки и тут же лакомясь ей либо срывая ягоды со своей грядки и на месте снимая пробу, вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями.

«На немытой клубнике в большом количестве присутствуют болезнетворные бактерии и вирусы, заразившись которыми, например кишечной палочкой, кронобактером или листериями, придется мучиться от серьезного расстройства желудочно-кишечного тракта, при котором проявится тошнота, рвота, диарея», — предупреждают врачи.

Близость ягод к земле — а иногда плоды на ней прямо лежат — чревата и тем, что после поедания немытой клубники вы с высокой вероятностью обзаведетесь глистами.

Чтобы сделать клубнику безопасной, ее нужно поместить в раствор воды и соды, либо соли, или уксуса на 20 минут, а затем промыть проточной водой.