Когда нельзя принимать аспирин для профилактики тромбоза

Назначать антикоагулянты должен только врач

Есть пациенты, которые считают аспирин безопасным препаратом и начинают принимать его регулярно, полагаясь на то, что таким образом обеспечат себе профилактику тромбообразования. Однако бесконтрольный прием антикоагулянтов — медикаментов, разжижающих кровь, — несет серьезные риски для здоровья.

Аспирин снижает способность крови сворачиваться, увеличивая вероятность внутренних кровоизлияний, особенно в желудочно-кишечном тракте и головном мозге. Люди пожилого возраста и лица с заболеваниями желудка находятся в группе повышенного риска.

«Иногда аспирин вызывает аллергические реакции, включая бронхоспазмы, астматический приступ или анафилактический шок. Эти состояния требуют немедленной медицинской помощи», — говорят терапевты.

Длительный прием высоких доз аспирина способен привести к нарушению функций печени и почек, вплоть до токсического гепатита или почечной недостаточности.

Назначение аспирина должно проводиться врачом индивидуально, исходя из оценки рисков и пользы для конкретного пациента. Когда человек самостоятельно решает принимать препарат, он не учитывает индивидуальные особенности своего организма и возможность проведения терапии при сопутствующих заболеваниях.

«Регулярный прием аспирина требует периодической проверки общего состояния здоровья, контроля показателя свертываемости крови и консультации специалиста для коррекции дозы или отмены препарата», — отмечают врачи.

Когда оправдан прием аспирина? Назначают аспирин пациентам, имеющим высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или инфаркта миокарда. К таким факторам относятся гипертония, сахарный диабет, курение, высокий уровень холестерина, семейная предрасположенность.

Однако даже названные факторы не считаются абсолютным показанием к терапии аспирином. Решение принимается доктором на основании комплексного обследования и индивидуальных особенностей каждого пациента.

