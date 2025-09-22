Как заставить обезболивающее сработать за 10 минут

Нужно занять правильное положение

Если вас беспокоят боли и вы приняли таблетку для облегчения самочувствия, рекомендуется сразу после этого лечь на правый бок — так препарат скорее окажет свое действие.

Исследования показали, что, принимая таблетку и укладываясь на левый бок, ждать улучшения придется 100 минут, если стоять — 20, а вот расположившись на правом боку, можно рассчитывать, что боль отступит за 10 минут.

Причина в том, как устроен желудок: когда человек ложится на правый бок, таблетке получится быстрее провалиться в отдел, где происходит всасывание.

