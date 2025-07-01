Что положить в аптечку для путешествия

Важно не забыть свои привычные лекарства

Лето — основная пора отпусков, и, чтобы отдых ничего не омрачало, важно тщательно подготовиться к путешествию. Один из таких моментов — сбор аптечки в дорогу.

«Возьмите с собой обезболивающие и жаропонижающие средства, которые помогут при головной и зубной боли или повышенной температуре. Антигистаминные препараты незаменимы для тех, кто страдает от сезонных аллергий. Медикаменты для желудка, например активированный уголь, средства от изжоги и диареи позволят справиться с расстройствами пищеварения», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Положите в аптечку набор для первой помощи — бинты и стерильные повязки для обработки ран и порезов, антисептики, например йод или хлоргексидин для дезинфекции повреждений кожи, пластыри — они пригодятся при мозолях или мелких травмах.

«Не забывайте про средства от укусов насекомых — репелленты — они защитят от комаров и клещей, кремы и мази для лечения солнечных ожогов — помогут восстановить кожу после длительного пребывания на солнце, препараты для профилактики морской болезни — если вы планируете поездки на лодке или корабле или вообще склонны к укачиванию в транспорте», — рекомендуют медики.

Несмотря на то что в отпуске мы позволяем себе расслабиться и нарушить правила, со здоровьем лучше не экспериментировать, на отдыхе не отказывайтесь от приема своих привычных лекарств, назначенных вам врачом, особенно если это препараты для сердечно-сосудистой системы. Не забудьте докупить в дорогу лекарства, если они заканчиваются, а курс нужно продолжать.

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