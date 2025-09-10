Когда мытье мяса перед готовкой оправданно

В остальных случаях это только во вред

Мытье мяса перед приготовлением совершенно бессмысленная мера — уничтожить бактерии не получится, они лишь разлетятся с брызгами воды по раковине и окружающим поверхностям, что уже плохо, особенно если в доме есть дети или люди с ослабленным иммунитетом.

«Помыть мясо можно и нужно лишь тогда, когда имеются физические загрязнения, что заметны глазу, например частички чего-то постороннего», — объясняют инфекционисты.

Мясо требует хорошей термической обработки, уничтожить бактерии получится только при температуре от 60°C.

