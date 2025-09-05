Кишечная палочка может обитать на кухонных лопатках из дерева

Какие еще инфекции бывают на таких приборах

На деревянных кухонных лопатках могут присутствовать опасные для человека патогены в виде сальмонеллы, стафилококка и кишечной палочки.

«Дерево такой материал, где хорошо развиваются плесень, микробы и бактерии», — объясняют пищевые технологи.

С целью дезинфекции кухонные изделия из дерева, то же касается и разделочных досок, следует подвергать регулярной обработке уксусом или перекисью водорода. Также дерево не рекомендуется помещать в посудомоечную машину, поскольку велики риски его повреждений и появления трещин, в которых поселятся бактерии.

