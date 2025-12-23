Ключевые признаки гонконгского гриппа

Как его не перепутать с ОРВИ

В каждый эпидсезон мы задумываемся над тем, как отличать между собой простуду (ОРЗ), ОРВИ, грипп, коронавирус. В сезоне-2025/26 также приходится знать особенности гонконгского гриппа.

«Гонконгский грипп развивается внезапно с острого повышения температуры — выше 38°C, при этом типе гриппа наблюдается более выраженная, чем при других вирусах, интоксикация — плохое самочувствие, ломота в мышцах, слабость, болезнь может сопровождаться сухим кашлем, симптомы могут длиться у больного до недели», — сообщает директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ к. м. н. Светлана Вахрушева.

