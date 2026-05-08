Кефир на ночь повышает риски диабета

Он также мешает хорошо спать

Современный подход к рациональному питанию считает недопустимым питье кефира на ночь, чтобы утолить внезапный голод.

Кисломолочная продукция содержит сахар, а для его усвоения организму требуется произвести инсулин, с повышением концентрации которого увеличивается кортизол. Этот стрессовый гормон мешает ночному отдыху, потому что вызывает сбой при выработке мелатонина, нужного для сна.

Кроме этого, от кисломолочного могут развиться неблагоприятные симптомы со стороны ЖКТ: дискомфорт в желудке, заброс кислоты в пищевод или изжога при наличии эзофагита.

Возвращаясь к инсулину, важно отметить, что кефир, выпитый на ночь, связан с повышением рисков развития сахарного диабета.

«Время последнего приема пищи должно быть за три-четыре часа до сна. Кефир — это не вода, его потребление на ночь не может считаться безобидным», — говорят гастроэнтерологи.

Врачи замечают, что любители пить кефир на ночь часто имеют лишние килограммы, а еще неприятный запах изо рта. Ночь нужна организму для отдыха и очищения, а не для переваривания пищи. Ночью происходит торможение всех процессов, что приводит к застаиванию еды в желудке, ее гниению и брожению, из-за чего и появляется дурной запах из полости рта в утренние часы.

Читайте также: Топ-5 самых вредных диет.

Смотрите еще: С чем нельзя сочетать шашлык.