Топ-5 самых вредных диет

Они результативны, но опасны

Диета — это образ жизни. Но большинством людей диета так и воспринимается — как нечто временное. Причем похудеть обычно люди хотят в короткие сроки, устанавливая себе жесткие ограничения. В Международный день против диеты, который ежегодно отмечают 6 мая, давайте рассмотрим, какие диеты врачи считают наиболее опасными.

Белковая диета. Она же «Кремлевская», диета Дюкана или диета Аткинса. Принципом питания по этой системе является ограничение углеводов и акцент на белки. Топливом для организма служат углеводы и жиры, а белку присуща отрицательная калорийность, он отвечает за насыщение без реального обеспечения энергией. Чтобы усвоить белок, организму нужно потратить порядка 30% от полученной из него энергии. Белковая диета представляет собой проблему из-за того, что приводит к образованию большого количества продуктов обмена, что опасно нейровоспалением и хронической интоксикацией. Как раз хроническое воспаление называют причиной многих серьезных патологий. Еще гниение белка приводит к дисбиозу, перегружает почки и ухудшает состояние кожи.





Фруктовая диета. Фрукты ценятся за содержащиеся в них витамины и клетчатку, а еще организм не воспринимает фруктозу как энергетический ресурс, потому при фруктовой диете расходуются жировые отложения.

«Если вес резко снижается, энерготраты замедлятся, что приведет к включению „голодного метаболизма“. При отсутствии в организме ферментов, отвечающих за расщепление фруктозы, фруктоза не может пройти в клетку как глюкоза и дать энергию. Из-за этого фруктозе приходится следовать к печени, где она будет переработана в жир. Часто на фоне фруктовых диет развиваются осложнения в виде жирового гепатоза, висцерального ожирения, дефицита жиров и жирорастворимых витаминов, микроэлементов и белка», — предупреждают диетологи.





Кефирная диета. Чем хороша эта диета? Она профилактирует запоры, поддерживает кишечный микробиом, помогает быстро снизить вес благодаря малой калорийности продукта. Недостаток кефира в том, что у него высокий инсулиновый индекс — 120 при норме 80. Когда инсулин повышается, организм считывает эту информацию как необходимость запасать жир. У молочных продуктов инсулиновый отклик больше, чем у белого хлеба. Еще минус диеты в избытке лактозы, а это может привести к ее непереносимости и синдрому чрезмерного роста бактерий в тонком кишечнике. Также среди последствий скудного питания нехватка витаминов и микроэлементов.





Кетодиета. По этому принципу питания нужно максимально исключить углеводы и сместить фокус на жиры — до 70–80% от общего калоража. При сильном сокращении углеводов запустится процесс получения альтернативной энергии — тело начнет расщеплять жир. Диета не грозит приступами голода, поскольку жиры отвечают за насыщение, но сопровождается проблемами со стулом, потому что для работы кишечнику нужны клетчатка и пищевые волокна. У нее обширные противопоказания и побочные эффекты: головная боль, слабость, выпадение волос, сбои менструального цикла, повышение холестерина. Кетодиета — это лечебный протокол с доказанной эффективностью, она подходит пациентам с эпилепсией и различными нейродегенеративными заболеваниями, но проводить ее можно только при наблюдении специалиста — она несет немалые риски для здорового человека.





Диета с большим ограничением калорий. С такой диетой можно питаться всем, чем хочется, главное — чтобы суточная калорийность не превышала 600–1200 килокалорий в день. Есть можно даже пирожное, но не выходя за установленные рамки. При таком дефиците калорий вес стремительно уходит. Из минусов диеты: вы зациклены на еде и вынуждены считать граммы и калории, что несет в себе риски срыва, переедания и последующего набора массы. Такая диета сопряжена с постоянной усталостью, недостатком энергии, выпадением волос, проблемами с кожей. Краткосрочные диеты с быстрым снижением веса чреваты расстройством пищевого поведения, нарушениями функции щитовидной железы, ухудшением качества тела, утратой мышц, от которых зависят и скорость обмена веществ, и гормональный фон.

