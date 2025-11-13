Какую дозу облучения человек получает на рентгене

Может ли она считаться опасной

Вам назначили рентген или рекомендовали повторно сделать флюорографию, а вы боитесь, что организм получит лишнее облучение? Насколько опасна для человека такая диагностика?

При рентгенологическом обследовании пациент подвергается воздействию небольшого количества ионизирующего излучения. Полученная доза зависит от области исследования и используемого оборудования. Например, при флюорографии органов грудной клетки это 0,6—0,8 мЗв (миллизиверт), при пленочной рентгенографии — 0,15—0,4 мЗв, при цифровой — 0,03—0,06 мЗв.

«По медицинским требованиям доза рентгеновского излучения не должна превышать 1 мЗв в течение года, то есть цифровой рентген грудной клетки можно делать до 15—20 раз за год, но такого и не требуется», — говорят рентгенологи.

Для сравнения: естественный радиационный фон, с которым мы сталкиваемся ежедневно, составляет примерно 2—3 мЗв в год. Средняя доза при рентгеновском снимке, например, коленного сустава равняется 0,001 мЗв. Это сравнительно небольшая величина, эквивалентная обычной радиоактивности, которую человек получает за сутки привычной жизни. Таким образом, единичное исследование не представляет опасности для здоровья. Возможно даже проведение рентгенографии обоих коленных суставов сразу, если имеются симметричные жалобы пациента или подозрение на двустороннее поражение.





«Что касается компьютерной томографии, здесь уже иные требования. Разовая доза при таком исследовании будет весьма высокой, потому проведение данного обследования рекомендовано не чаще одного раза в два-три года. Например, облучение при КТ грудной клетки достигает 5—7 мЗв», — сообщают врачи.

Да, чрезмерное воздействие рентгеновского излучения может привести к негативным последствиям для здоровья. К основным рискам относят: повреждение клеток ДНК, которое теоретически способно вызвать мутации и повысить вероятность развития онкологических заболеваний; нарушение функций репродуктивной системы, особенно при частых исследованиях брюшной полости или таза; вероятность повреждения глаз и кожи при длительном влиянии высоких доз.

Важно отметить, что современные методы диагностики позволяют минимизировать дозу облучения благодаря высокочувствительным аппаратам и защитным экранам, поэтому при наличии показаний к рентгену отказываться от него все же не стоит.

