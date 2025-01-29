Флюорография может выявить даже проблемы с сердцем

Почему важно проходить обследование ежегодно

Флюорографию рекомендуется проходить не реже одного раза в год. В индивидуальных случаях обследование могут назначать чаще, но есть люди, которые вовсе пренебрегают диагностикой, и это считается большой ошибкой.

«Флюорография позволяет выявить туберкулез до появления симптомов и своевременно принять меры. Раннее обнаружение рака легких, возможное на флюорографии, повышает шансы на успешное лечение. Своевременно распознанная пневмония предотвращает ухудшение состояния пациента», — говорит рентгенолог районной больницы села Аргаяш Вероника Клестова.

Исследование даже способно распознать изменения в структуре сердца и сосудов, что критически важно для предупреждения серьезных последствий.

«Для работников опасных производств флюорография обязательна. Она помогает защитить легкие от профессиональных вредностей и контролировать состояние здоровья сотрудников», — отмечает специалист.

Своевременное обследование снижает риск распространения инфекционных заболеваний, а еще ранняя диагностика дает возможность сократить расходы на лечение, так как терапия на начальных этапах болезни обычно менее затратна и более эффективна.