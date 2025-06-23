Какой должна быть щетина у зубной щетки

Жесткую следует выбирать только по показанию стоматолога

Выбор правильной зубной щетки — важный этап в обеспечении гигиены полости рта. Многие задаются вопросом: какая щетина более эффективна — мягкая, средней жесткости или твердая?

Основным фактором, определяющим качество гигиены зубов, является способ применения щетки и техника чистки. Однако степень жесткости щетины тоже имеет значение.

«Мягкая щетина считается наиболее безопасной и рекомендуемой профессионалами для ежедневного использования. Она деликатно удаляет налет и остатки пищи, минимизируя риск повреждения эмали и десен. Особенно подходит людям с чувствительными зубами или проблемами десен», — говорят стоматологи.

Щетина средней жесткости может использоваться большинством взрослых, не страдающих чувствительностью. Она обеспечивает хорошую очистку без излишнего травмирования тканей.

Твердая щетина редко необходима для ежедневной гигиены и может спровоцировать изнашивание эмали, рецессию десен — патологию, оголяющую части корня зуба, и травмы. Применение такой щетки допустимо только по совету стоматолога в определенных случаях.

При выборе щетки следует также обратить внимание на форму головки: она не должна быть большой, необходимо, чтобы она удобно помещалась в полости рта и обеспечивала доступ к сложным участкам.

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